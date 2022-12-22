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Сенат США одобрил бюджет на 2023 год: Украине и союзникам выделят почти $45 млрд

Марта Бондаренко, редактор ленты
Конгрес США
Фото: Depositphotos

Сенат США в четверг, 22 декабря, принял обширный проект бюджета Соединенных Штатов на сумму около $1,7 трлн, который будет финансировать расходы в 2023 году. Для Украины предусмотрено около $45 млрд.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

В последние минуты демократы и республиканцы урегулировали возникший конфликт по поводу иммиграции.

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Новый бюджет увеличивает внутренние расходы и расходы на оборону, финансирует экономическую повестку дня президента Байдена и предоставляет множество новой чрезвычайной помощи, в том числе для Украины.

В документе предусмотрено почти $773 млрд для внутренних программ и более $850 млрд для вооруженных сил США.

Для республиканцев главной заботой является оборона. Сумма около $850 млрд составляет 10-процентное увеличение по сравнению с предыдущим финансовым годом. Предусмотрено повышение заработной платы военнослужащим, а также новое оружие, самолеты и военные корабли.

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Законодатели также согласились направить Украине экстренную военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму $44,9 млрд. Сумма превысила первоначальный запрос президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что в поддержку союзников по НАТО и Украине в бюджете США предусматривается почти $45 млрд. В частности, нашему государству назначены $800 млн.

Источник: The Washington Post
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