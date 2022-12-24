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Премьер Британии опубликовал трогательное рождественское видео в поддержку Украины: Зеленский отреагировал

Юлия Соколова, редактор ленты
католицьке різдво
Фото: Dreamstime

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по случаю Рождества обнародовал трогательный видеоролик в поддержку Украины.

Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте политика.

– В это Рождество мы с вами, Украина, — отметил Сунак.

Ролик построен на контрасте. Параллельно продемонстрированы кадры подготовки к Рождеству в мирной Британии, где царит праздничная атмосфера, и в Украине, уже десять месяцев находящейся в состоянии полномасштабной войны.

Главными героинями сюжета являются две девочки – украинка и британка. В начале видео британская девочка слушает новости о войне в Украине, а затем идет в магазин со взрослым и выбирает рождественский подарок. Она отправляет его своей украинской ровеснице.

Параллельно показано, что в Украине раздаются воздушные тревоги, нет праздничных огней, а магазины закрываются на фоне войны. Когда маленькая украинка приходит домой, гаснет свет, а с ним и огни на елке. За окном раздается воздушная тревога.

В этот момент девочка находит под елкой подарок от британки: в коробке светится елочная гирлянда на батарейках. Этот сюрприз вызвал улыбку радости у ребенка.

На публикацию Риши Сунака отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил его и весь народ Великобритании за поддержку.

– Мы чувствуем вашу поддержку. Мы чувствуем свет и тепло ваших сердец. Свет всегда берет верх над тьмой. Так вместе мы победим зло и восстановим мир в Украине, Европе и мире. С Рождеством, друзья! – подчеркнул Зеленский.

Недавно британские СМИ обнародовали информацию, что Риши Сунак поручил провести аудит хода полномасштабной войны в Украине и влияния оказанной Лондоном военной помощи.

Впоследствии премьер Великобритании заверил, что аудит не означает уменьшения поддержки Киева.

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