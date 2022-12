Премьер-министр Великобритании Риши Сунак по случаю Рождества обнародовал трогательный видеоролик в поддержку Украины.

Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте политика.

Ролик построен на контрасте. Параллельно продемонстрированы кадры подготовки к Рождеству в мирной Британии, где царит праздничная атмосфера, и в Украине, уже десять месяцев находящейся в состоянии полномасштабной войны.

Главными героинями сюжета являются две девочки – украинка и британка. В начале видео британская девочка слушает новости о войне в Украине, а затем идет в магазин со взрослым и выбирает рождественский подарок. Она отправляет его своей украинской ровеснице.

Параллельно показано, что в Украине раздаются воздушные тревоги, нет праздничных огней, а магазины закрываются на фоне войны. Когда маленькая украинка приходит домой, гаснет свет, а с ним и огни на елке. За окном раздается воздушная тревога.

В этот момент девочка находит под елкой подарок от британки: в коробке светится елочная гирлянда на батарейках. Этот сюрприз вызвал улыбку радости у ребенка.

На публикацию Риши Сунака отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил его и весь народ Великобритании за поддержку.

I’m grateful to @RishiSunak and the entire British people! We feel your support. We feel the light and the warmth of your hearts. Light always prevails over darkness. Thus together, we will defeat evil and restore peace in Ukraine, Europe, and the world. Merry Christmas, friends! https://t.co/hMNFCA6YBX

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022