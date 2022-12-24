Японские компании с 1 января отказались страховать суда в российских водах

Декабрь, 24 в 15:33

С 1 января 2023 года три японских страховых компании прекратят страховать корабли от военных повреждений во всех российских водах. Об этом сообщает Nikkei Asia.

О своем решении страховые компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance начали информировать судовладельцев в пятницу, 23 декабря.

Это решение было вызвано отказом зарубежных перестраховочных компаний брать на себя риски, связанные с Россией.

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Решение японских страховщиков означает, что покрытие ущерба от войны не будет предоставляться нигде в российских водах – даже на Дальнем Востоке, далеко от войны в Украине. Отсутствие дополнительного покрытия российских вод сделало бы там плавание очень рискованным для большинства операторов.

По причине невозможности обеспечить страховое покрытие может пострадать японский импорт сжиженного газа из российского проекта Сахалин-2 и других стран.

Судовладельцы должны оформить дополнительное страхование от военного ущерба, прежде чем зайти в российские или украинские воды. Страховщики должны быть поставлены в известность заранее, чтобы следить за условиями выплат и премий. Со следующего года судовладельцы больше не будут иметь такой возможности от трех японских страховщиков.

Отмечается, что решение японских страховщиков отражает расширенный взгляд отрасли на риски войны в Украине: потенциальная опасность распространилась за пределы Черного и Азовского морей.

В феврале после начала полномасштабного вторжения РФ лондонский Объединенный военный комитет добавил воды вокруг Украины в список районов повышенного риска. В состав этой комиссии входят представители Lloyd’s Market Association, управляющей крупнейшим страховым рынком в мире. В апреле комитет расширил категорию риска на всю Россию.

Источник: Nikkei Asia