В Черном море нашли новое месторождение газа, теперь запасы Турции равны 710 млрд куб. м — Эрдоган

Декабрь, 27 в 0:01

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об открытии нового месторождения природного газа в Черном море.

По его словам, с учетом найденного месторождения, запасы природного газа в черноморских месторождениях Турции теперь равны 710 млрд кубометров.

Эрдоган уточнил, что новые запасы природного газа объемом 58 млрд кубометров были обнаружены буровым судном Фатих в месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра.

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— Ежедневная добыча нефти в Турции на сегодняшний день достигла 80 тысяч баррелей. Мы стремимся увеличить эту цифру до 100 тысяч баррелей в следующем году. Мы полны решимости превратить Турцию в энергетический центр Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Наша конечная цель провозгласить энергетическую независимость Турции, полностью отказавшись от иностранной нефти и природного газа, — заявил он.

Источник: АА