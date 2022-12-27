В Черном море нашли новое месторождение газа, теперь запасы Турции равны 710 млрд куб. м — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об открытии нового месторождения природного газа в Черном море.
По его словам, с учетом найденного месторождения, запасы природного газа в черноморских месторождениях Турции теперь равны 710 млрд кубометров.
Эрдоган уточнил, что новые запасы природного газа объемом 58 млрд кубометров были обнаружены буровым судном Фатих в месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра.
— Ежедневная добыча нефти в Турции на сегодняшний день достигла 80 тысяч баррелей. Мы стремимся увеличить эту цифру до 100 тысяч баррелей в следующем году. Мы полны решимости превратить Турцию в энергетический центр Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Наша конечная цель провозгласить энергетическую независимость Турции, полностью отказавшись от иностранной нефти и природного газа, — заявил он.
Источник: АА