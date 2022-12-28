Декабрь, 27 в 22:40

Эта неделя для Украины будет важной с политической точки зрения. Украинцы должны сохранить общее понимание наших национальных целей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 307 дня полномасштабной войны в Украине.

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— Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире — это все задачи на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого и каждой из нас, — считает глава государства.

Президент пообещал вскоре представить свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании к Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины.

Зеленский рассказал, что провел 44 заседание Ставки верховного главнокомандующего за этот год.

По его словам, обсудили важные темы — Бахмут, Кременная, Донбасс в целом, возможные действия врага на Восточном направлении и действия ВСУ. Отдельно обсудили поставки боеприпасов и ремонт боевой техники.