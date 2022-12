В субботу, 31 декабря, в столице Швеции – городе Стокгольм произошла стрельба, есть раненые.

По данным местной газеты Aftonbladet, инцидент произошел в районе Веллингбю около 19:00, фактически за несколько часов до празднования Нового года.

Стрельба произошла возле McDonald’s. Внутри ресторана быстрого питания есть пулевые отверстия.

По информации издания, ранения получили четыре человека, один из них в тяжелом состоянии. В то же время шведская полиция пока подтвердила ранения трех человек, их госпитализировали.

Есть данные, что преступники использовали новогоднюю пиротехнику, чтобы создать неразбериху.

В настоящее время на месте инцидента проходит масштабная полицейская операция. Район обыскивают с помощью полицейских собак и вертолета.

UPDATE: The police inform that three people were injured and taken to hospital.

The shooting occurred outside McDonald’s in Vällingby.

Several police cars and ambulances are on the scene. The area is now being searched with police dogs and a helicopter. @DalmediaNews pic.twitter.com/usxBvSgXJe

— Dalmedia (@DalmediaNews) December 31, 2022