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Стрельба в Стокгольме: есть раненые, проходит полицейская спецоперация

Юлия Соколова, редактор ленты
Поліція Швеції
Фото: Getty Images

В субботу, 31 декабря, в столице Швеции – городе Стокгольм произошла стрельба, есть раненые.

По данным местной газеты Aftonbladet, инцидент произошел в районе Веллингбю около 19:00, фактически за несколько часов до празднования Нового года.

Стрельба произошла возле McDonald’s. Внутри ресторана быстрого питания есть пулевые отверстия.

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По информации издания, ранения получили четыре человека, один из них в тяжелом состоянии. В то же время шведская полиция пока подтвердила ранения трех человек, их госпитализировали.

Есть данные, что преступники использовали новогоднюю пиротехнику, чтобы создать неразбериху.

В настоящее время на месте инцидента проходит масштабная полицейская операция. Район обыскивают с помощью полицейских собак и вертолета.

К месту стрельбы прибыли несколько полицейских машин и кареты скорой помощи.

Есть информация, что полиция установила блокпосты на выездах из Стокгольма. А несколько человек уже доставлены для допроса.

– Мы проверяем транспортные средства и людей, воспроизводим последовательность событий и ищем преступника или преступников, – проинформировали в полиции.

 

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Допис, поширений Brottsplats Stockholm (@brottsplats_stockholm)

В последние дни Стокгольм всколыхнули несколько взрывов и стрельба. Сейчас полиция проверяет, связаны ли эти события.

В ноябре полиция безопасности Швеции задержала мужчину и женщину, подозреваемых в серьезном шпионаже. Это была супружеская пара из России, жившая в пригороде Стокгольма.

Источник: Aftonbladet, полиция Стокгольма

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