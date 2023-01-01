Декабрь, 31 в 22:22

В субботу, 31 декабря, в столице Швеции – городе Стокгольм произошла стрельба, есть раненые.

По данным местной газеты Aftonbladet, инцидент произошел в районе Веллингбю около 19:00, фактически за несколько часов до празднования Нового года.

Стрельба произошла возле McDonald’s. Внутри ресторана быстрого питания есть пулевые отверстия.

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По информации издания, ранения получили четыре человека, один из них в тяжелом состоянии. В то же время шведская полиция пока подтвердила ранения трех человек, их госпитализировали.

Есть данные, что преступники использовали новогоднюю пиротехнику, чтобы создать неразбериху.

В настоящее время на месте инцидента проходит масштабная полицейская операция. Район обыскивают с помощью полицейских собак и вертолета.

UPDATE: The police inform that three people were injured and taken to hospital.

The shooting occurred outside McDonald’s in Vällingby.

Several police cars and ambulances are on the scene. The area is now being searched with police dogs and a helicopter. @DalmediaNews pic.twitter.com/usxBvSgXJe — Dalmedia (@DalmediaNews) December 31, 2022

К месту стрельбы прибыли несколько полицейских машин и кареты скорой помощи.

Есть информация, что полиция установила блокпосты на выездах из Стокгольма. А несколько человек уже доставлены для допроса.

– Мы проверяем транспортные средства и людей, воспроизводим последовательность событий и ищем преступника или преступников, – проинформировали в полиции.

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В последние дни Стокгольм всколыхнули несколько взрывов и стрельба. Сейчас полиция проверяет, связаны ли эти события.

В ноябре полиция безопасности Швеции задержала мужчину и женщину, подозреваемых в серьезном шпионаже. Это была супружеская пара из России, жившая в пригороде Стокгольма.

Источник: Aftonbladet, полиция Стокгольма