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В Швеции задержали супружескую пару из России по подозрению в шпионаже

Валентина Чорна, редактор ленты
поліція Швеції

Во вторник, 22 ноября, полиция безопасности Швеции задержала мужчину и женщину, подозреваемых в серьезном шпионаже.

Как сообщает шведское издание svt.se, это была супружеская пара из России, которая жила в пригороде Стокгольма.

Правоохранители подозревают, что они десять лет шпионили в пользу иностранного государства.

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Действия мужчины квалифицируют как “грубую разведывательную деятельность против Швеции”. Женщину подозревают в том, что она выступала как сообщница.

Известно, что пара эмигрировала из России в начале 2000-х. В Швеции они имели экспортно-импортный бизнес, в том числе с электронными компонентами и промышленными технологиями, с оборотом более 30 млн шведских крон в год.

Именно из-за этой компании мужчину начали подозревать в шпионаже — он мог использовать ее как основу для незаконной разведывательной деятельности.

– Согласно официальным документам, компания мужчины в прошлом находилась под пристальным вниманием. В 2016 году налоговая служба Швеции получила разрешение провести обыск дома пары, чтобы собрать доказательства в рамках расследования налоговых преступлений. Налоговое агентство Швеции обнаружило, что компании имеют сложную структуру собственности, которая ведет к налоговым гаваням за границей, — говорится в издании.

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