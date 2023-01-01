Январь, 01 в 21:47

Королева Дании Магрете II в новогоднем обращении поздравила украинский народ, пожелав завершения войны и расцвета стране.

– Мои первые новогодние поздравления сегодня посвящены украинцам в Дании и всему украинскому народу. Пусть закончится эта ужасная война, а ваша гордая и прекрасная страна снова расцветет, — подчеркнула Маргрете II, напомнив, что 24 февраля 2022 года государство подверглось нападению.

Магрете II заявила, что ее огорчают страдания украинского народа, который “героически борется за свою свободу” и “это производит большое впечатление на всех нас”.

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения многие граждане Украины приехали в Данию, где их встретили с теплом.

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