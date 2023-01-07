Январь, 07 в 18:45

Варшава ожидает создания широкой коалиции для передачи Киеву тяжелого вооружения.

Об этом во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Премьер Польши рассказал, что вместе с президентом страны Анджеем Дудой вовлечен в переговоры по созданию широкой коалиции государств, которые должны передавать Украине тяжелое современное вооружение.

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— Пока я могу сказать только это. Президент также к этому привлечен, переговоры продолжаются. Я говорил об этом с канцлером ФРГ Шольцем несколько недель назад в Брюсселе. Думаю, что в ближайшие несколько дней мы будем знать немного больше по этому поводу, — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Варшава не намерена самостоятельно передавать свои очередные танки в Украину “без более широкой коалиции”.

Накануне издания The Wall Street Journal со ссылкой на представителей польских властей писало, что Варшава рассматривает возможность передать Украине свои основные боевые танки Leopard немецкого производства.

Отмечалось, что произойдет после того, как Польша получит замену им из Южной Кореи и США.

Польша приобрела у США 366 танков Abrams: 250 новых и 116 танков, которые уже были в эксплуатации. Согласно контракту Варшава уже получила первые 28 танков новых танков Abrams. В прошлом году было подписано соглашение с Южной Кореей на покупку около тысячи танков K2. В начале декабря прошлого года Польша получила первые десять танков этого типа.