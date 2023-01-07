Обмен пленными: Лубинец о главных темах встречи с омбудсменом РФ

Январь, 07 в 21:30

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретится с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции. Один из главных вопросов — обсуждение обмена военнопленными между Украиной и РФ.

Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона Единые новости. Лубинец сообщил, что эта встреча состоится через несколько дней.

— Основной вопрос, который мы будем обсуждать, — это возвращение наших героев. Отдельно хотим поднять вопрос возвращения гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированной территории Украины и не отпускает домой, — отметил Лубинец.

Украинский омбудсмен отмечает, что не имеет представления, как будет вести себя российская сторона во время встречи и с чем она собирается приехать.

Сейчас смотрят

— Могу сказать, что предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос. Опять же, у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать, — утверждает он.

Омбудсмен Украины также обратил внимание на то, что Российская Федерация обязана отпустить всех мирных граждан, согласно международному гуманитарному праву.