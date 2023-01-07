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США призывают Италию как можно быстрее передать Украине ЗРК SAMP/T

Юля Захарченко, редактор ленты
США призывают Италию как можно быстрее передать Украине ЗРК SAMP/T

В США считают, что Италии нужно как можно скорее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны для борьбы с российской агрессией.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало, пишет газета La Repubblica со ссылкой на источники в Вашингтоне.

В Белом доме обнародовали официальное заявление, в котором говорится, что Салливан и Тало осудили агрессию России против Украины. Они подтвердили готовность предоставить дополнительную помощь Киеву, в частности, поддержку энергетической устойчивости и военному оборудованию.

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По данным газеты, Вашингтон давил на Рим с целью скорейшей поставки Украине систем ПВО, прежде всего комплекса SAMP/T итальянско-французского производства.

В издании отмечают, что на политическом уровне Украине пообещали передать эти ЗРК еще несколько недель назад, но правительство Италии пока не утвердило решение в шестом декрете о военной помощи.

Система SAMP/T имеет ограниченные возможности против баллистических ракет, но является мощным комплексом против самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Рим имеет пять батарей SAMP/T и одну учебную без машины с пусковыми установками.

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