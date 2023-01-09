Какую модификацию БМП M2 Bradley получит Украина: в Пентагоне рассказали детали

Январь, 08 в 23:01

В Министерстве обороны США определили, какую модификацию основной боевой машины пехоты M2 Bradley получит Украина. Об этом заявил главный представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, Украине должны передать БМП M2 Bradley в версии M2A2 ODS, которые были созданы после полученного опыта во время операции Буря в пустыне.

Буря в пустыне — это военная операция Многонациональных коалиционных сил во главе с США, составная часть войны в Персидском заливе 1990-1991 годов. Речь идет о военных действиях против Ирака, который оккупировал соседнее государство Кувейт в августе 1990 года и позже аннексировал его территорию.

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На M2A2 ODS установили FBCB2 — боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться данными с разведывательными спутниками и всеми подразделениями с аналогичными устройствами, а также тактическую навигационную систему TACNAV с приемником GPS.

Источник: The WarZone