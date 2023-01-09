Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Какую модификацию БМП M2 Bradley получит Украина: в Пентагоне рассказали детали

Юля Захарченко, редактор ленты
M2 Bradley
Фото: Getty Images

В Министерстве обороны США определили, какую модификацию основной боевой машины пехоты M2 Bradley получит Украина. Об этом заявил главный представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, Украине должны передать БМП M2 Bradley в версии M2A2 ODS, которые были созданы после полученного опыта во время операции Буря в пустыне.

Буря в пустыне — это военная операция Многонациональных коалиционных сил во главе с США, составная часть войны в Персидском заливе 1990-1991 годов. Речь идет о военных действиях против Ирака, который оккупировал соседнее государство Кувейт в августе 1990 года и позже аннексировал его территорию.

Сейчас смотрят

На M2A2 ODS установили FBCB2 — боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться данными с разведывательными спутниками и всеми подразделениями с аналогичными устройствами, а также тактическую навигационную систему TACNAV с приемником GPS.

Читайте
Украинские воины штурмом взяли позиции россиян под Бахмутом: в ГПСУ показали видео

Источник: The WarZone

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка