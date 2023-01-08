Украинские воины штурмом взяли позиции россиян под Бахмутом: в ГПСУ показали видео

Январь, 08 в 21:56

В Бахмутском районе Донецкой области украинские пограничники захватили вражеский опорный пункт и улучшили тактическое положение, сообщает Государственная пограничная служба.

По данным ГПСУ, в течение ночи российские захватчики пытались вернуть утраченные позиции, однако это не принесло оккупантам никаких успехов. Воинам ВСУ удалось отбросить оккупантов.

В Госпогранслужбе отмечают, что в ближнем бою украинские воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 солдат РФ — ранили.

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В ГПСУ показали на видео, как Десантно-штурмовые войска брали штурмом позиции россиян под Бахмутом Донецкой области.