Январь, 09 в 13:28

Такие войны, как та, которую РФ сейчас ведет против Украины, когда гражданские территории беспорядочно уничтожаются, являются преступлением против Бога и человечества.

Об этом заявил Папа Римский Франциск во время своего ежегодного выступления перед аккредитованными в Ватикане дипломатами.

Во время речи понтифик говорил о войне в Украине “с ее последствиями смерти и разрушения, с нападениями на гражданскую инфраструктуру, которые приводят к гибели людей не только от обстрелов и актов насилия, но также от голода и холода”.

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В связи с этим Папа Римский процитировал конституцию Ватикана.

– Любой акт войны, направленный на беспорядочное уничтожение целых городов или огромных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает строгого и однозначного осуждения, — подчеркнул понтифик.

Кроме того, Папа Франциск упомянул о Карибском кризисе 1962 года, который поставил США и Советский Союз на грань возникновения ядерной войны. Он отметил, что ядерная угроза существует и сейчас.

– К сожалению, сегодня также усиливается ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и страдания, – заявил понтифик.

Он в очередной раз призвал к полному запрету ядерного оружия. По словам Папы Римского, даже владение им с целью сдерживания “является аморальным”.

Во время полномасштабной войны РФ против Украины понтифик неоднократно упоминал в своих выступлениях о нашем государстве. Например, во время рождественского поздравления Папа Римский дважды упомянул об Украине и страданиях украинцев.