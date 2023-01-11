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Молдова открыла доступ к виртуальному реверсу газа через Украину

Юля Захарченко, редактор ленты
Прапор Молдови
Фото: Dreamstime

Правительство Молдовы одобрило решение об изменениях в законодательство, которые открывают возможности всем компаниям пользоваться услугой Backhaul (виртуальный реверс) в точке соединения с Украиной.

Благодаря этому решению для украинских заказчиков услуг открывается возможность транспортировки по Трансбалканскому коридору газа нероссийского происхождения — с LNG-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанской добычи.

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Ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из Молдовы. Теперь другие страны имеют возможность хранить газ, доставленный в LNG-терминалы в Греции или Турции, в украинских подземных хранилищах.

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова отмечает, что это важное решение для безопасности поставок, развития рынка газа Украины, планирования долгосрочного бизнеса всего региона с использованием инфраструктуры Молдовы.

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Источник: Оператор ГТС

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