В результате атаки на Москву и Подмосковье вспыхнули пожары на территории технопарка, предприятий и нефтяных объектов.

Об атаке на Москву сообщили мэр Москвы Сергей Собянин, российские Telegram-каналы и СМИ.

Атака на Москву 17 мая: что известно

В ночь на 17 мая в Москве и Московской области прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников.

Местные жители сообщали о работе российской ПВО и многочисленных взрывах в разных районах столицы РФ и Подмосковья, в частности в Химках, Лобне и Наро-Фоминске.

Мэр Москвы Сергей Собянин, начиная с 15:38 16 мая и до 07:27 17 мая, регулярно отчитывался о якобы сбитии летевших в направлении российской столицы беспилотников.

За это время Собянин насчитал 104 “сбитых” беспилотника.

По данным российских пабликов и OSINT-аналитиков, под удар попали несколько стратегических и промышленных объектов.

В частности, сообщалось о пожаре на территории технопарка Элма в Зеленограде. Предприятия-резиденты комплекса занимаются производством электронной техники, оптического оборудования и контрольно-измерительных приборов.

Также под атакой оказалось предприятие Ангстрем, которое работает в сфере микроэлектроники.

OSINT-каналы писали и о возможном поражении Московского нефтеперерабатывающего завода.

Это косвенно подтверждал и Сергей Собянин, когда писал о якобы пострадавших строителях у проходной МНПЗ. Технология Московского нефтеперерабатывающего завода, убеждал мэр Москвы, не нарушена.

Кроме того, сообщалось об атаке на наливную станцию нефтепродуктов Солнечногорска в Дурыкино Московской области.

По данным мониторинговых каналов, беспилотники также могли атаковать машиностроительное конструкторское бюро Радуга в Московской области.

Предприятие специализируется на разработке крылатых ракет и другого ракетного вооружения для российской армии.

В сети публиковали кадры масштабных пожаров и густого черного дыма над объектами.

Из-за массированной дроновой атаки на Москву сегодня российские власти временно ограничивали работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

По сообщениям российских Telegram-каналов, вблизи аэропорта Шереметьево также был виден дым и небольшое возгорание.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в период с 22:00 16 мая до 07:00 17 мая российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 556 украинских беспилотников самолетного типа.

По версии российского оборонного ведомства, дроны фиксировали над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, оккупированным Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

