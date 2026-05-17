В ночь на 17 мая враг атаковал Сумы ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Сумской ОГА Сергей Кривошеенко.

Атака на Сумы 17 мая: что известно

После попаданий сотрудники ГСЧС работали на четырех локациях в разных районах города.

В результате атаки на Сумы сегодня ночью выбито остекление окон и балконных рам в 5 многоэтажках Заречного района.

Поврежден магазин и около 10 частных автомобилей.

Также повреждены фасады и окна в торговом центре, админздании, производственном цехе предприятия.

Спасатели обследовали территории, помогали жителям и фиксировали последствия атаки.

В отдельных местах после попаданий возникли очаги возгорания.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Окончательные последствия атаки на Сумы 17 мая устанавливаются.

Другие обстрелы Донецкой области

По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, кроме Славянска, в течение суток российские войска атаковали и другие населенные пункты Донецкой области.

В Покровском районе в Доброполье повреждена многоэтажка.

В Краматорском районе под ударами оказались сразу несколько громад. В Николаевке повреждены многоэтажный дом и автомобиль. В Краматорске российские обстрелы повредили многоэтажку и три торговые точки. В Малотарановке в результате атаки погиб человек, а в Дружковке обстреляли промышленную зону.

В Бахмутском районе в Резниковке Северской громады поврежден частный дом.

По словам Вадима Филашкина, за сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Также с прифронтовых территорий эвакуировали 234 человека, среди которых 44 ребенка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.

Фото : ГСЧС

