Атака на Сумы: РФ нанесла серию ударов дронами, повреждены дома и ТЦ
В ночь на 17 мая враг атаковал Сумы ударными беспилотниками.
О последствиях атаки сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и глава Сумской ОГА Сергей Кривошеенко.
Атака на Сумы 17 мая: что известно
После попаданий сотрудники ГСЧС работали на четырех локациях в разных районах города.
В результате атаки на Сумы сегодня ночью выбито остекление окон и балконных рам в 5 многоэтажках Заречного района.
Поврежден магазин и около 10 частных автомобилей.
Также повреждены фасады и окна в торговом центре, админздании, производственном цехе предприятия.
Спасатели обследовали территории, помогали жителям и фиксировали последствия атаки.
В отдельных местах после попаданий возникли очаги возгорания.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Окончательные последствия атаки на Сумы 17 мая устанавливаются.
Другие обстрелы Донецкой области
По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, кроме Славянска, в течение суток российские войска атаковали и другие населенные пункты Донецкой области.
В Покровском районе в Доброполье повреждена многоэтажка.
В Краматорском районе под ударами оказались сразу несколько громад. В Николаевке повреждены многоэтажный дом и автомобиль. В Краматорске российские обстрелы повредили многоэтажку и три торговые точки. В Малотарановке в результате атаки погиб человек, а в Дружковке обстреляли промышленную зону.
В Бахмутском районе в Резниковке Северской громады поврежден частный дом.
По словам Вадима Филашкина, за сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Также с прифронтовых территорий эвакуировали 234 человека, среди которых 44 ребенка.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.
