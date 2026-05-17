Атака на Славянск: после удара БпЛА в городе исчезли свет и вода
В ночь на 17 мая российские оккупанты атаковали Славянск Донецкой области ударными беспилотниками Италмас.
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Атака на Славянск 17 мая: что известно
По словам Вадима Ляха, в результате атаки на Славянск сегодня повреждены частный жилой дом и мотоцентр.
После вражеских обстрелов в части Славянска и населенных пунктах громады возникли перебои с электроснабжением.
Из-за отсутствия света без водоснабжения остались микрорайоны Лесной и Железнодорожный, а также поселок Мирное.
Сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Известно, что в результате атаки на Славянск 17 мая люди не пострадали.
Фото: Славянская МВА