В ночь на 17 мая российские оккупанты атаковали Славянск Донецкой области ударными беспилотниками Италмас.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Атака на Славянск 17 мая: что известно

По словам Вадима Ляха, в результате атаки на Славянск сегодня повреждены частный жилой дом и мотоцентр.

После вражеских обстрелов в части Славянска и населенных пунктах громады возникли перебои с электроснабжением.

Из-за отсутствия света без водоснабжения остались микрорайоны Лесной и Железнодорожный, а также поселок Мирное.

Сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Известно, что в результате атаки на Славянск 17 мая люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 544-е сутки.

Фото: Славянская МВА

