Броня, способная противостоять выстрелам из РПГ: характеристики БТР FV432 Bulldog

Январь, 16 в 20:50

В новый пакет военной помощи Украине от Британии войдут БТР FV430 Mk3 Bulldog. Об этом стало известно 16 января в ходе выступления министра обороны Британии Бена Уоллеса в Палате общин.

Что известно о FV430 Mk3 Bulldog

FV430 Mk3 Bulldog – британский бронетранспортер, являющийся доработкой бронетранспортера FV430 до стандарта Mk3.

Модернизировать существующий парк FV430 к стандарту Mk3 начали в 2005 году с целью обеспечения британских подразделений в Ираке и Афганистане более надежной бронетехникой.

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Корпус оснащен дополнительной броней, разработанной израильской компанией Rafael, способной противостоять выстрелам из РПГ. По степени защиты доведен до показателей БМП Warrior.

Основные параметры FV430 Bulldog не изменились: спереди справа водительское место, слева от него – МТО, за ним – место командира, далее десантное отделение.

Новый двигатель и рулевой механизм обеспечивают лучшую мобильность и маневренность. Другие особенности включают в себя кондиционер и оружейную станцию, оснащенную 7,62-мм пулеметом, которым можно управлять изнутри автомобиля.

В МТО бронетранспортера FV430 Mk3 Bulldog установлен новый 6-цилиндровый оппозитный дизельный двигатель Rolls-Royce K60 No.4 Mark 1-4 мощностью 240 л. с. (179 кВт).

Характеристики FV430 Mk3 Bulldog:

Боевая масса – 13 тонн;

– 13 тонн; Экипаж – 2+10 человек;

– 2+10 человек; Максимальная скорость – 72 км/ч по шоссе;

– 72 км/ч по шоссе; Запас хода – 590 км по шоссе;

– 590 км по шоссе; Вооружение – 7,62-мм пулемет L7 GPMG;

– 7,62-мм пулемет L7 GPMG; Боекомплект – 1 600 патронов 7,62-мм.

Дизельный двигатель мощностью 250 лошадиных сил позволяет ему развивать скорость 72 км/ч, что на 20 км/ч больше, чем у предшественника. Запас хода равен 590 км.

Стоимость одной машины составляет 4,2 млн фунтов стерлингов (свыше €4,4 млн).