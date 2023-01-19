Было слышно в радиусе 20 км: в Беларуси раздался мощный взрыв
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Днем 19 января в Беларуси раздался взрыв.
Как сообщают в сети, звук был настолько громким, что его было слышно в радиусе более 20 км.
К слову, сообщения о “бавовне” в Беларуси начали поступать, как только в Украине завершилась масштабная полуторачасовая воздушная тревога.
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Отбои начались после того, как белорусская мониторинговая группа Белорусский Гаюн отчиталась о приземлении трех истребителей МиГ-31К и самолета дальнего авиационного обнаружения и управления А-50У.
Официальные комментарии пока не поступали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 330-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.