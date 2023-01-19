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Было слышно в радиусе 20 км: в Беларуси раздался мощный взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Днем 19 января в Беларуси раздался взрыв.

Как сообщают в сети, звук был настолько громким, что его было слышно в радиусе более 20 км.

К слову, сообщения о “бавовне” в Беларуси начали поступать, как только в Украине завершилась масштабная полуторачасовая воздушная тревога.

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Отбои начались после того, как белорусская мониторинговая группа Белорусский Гаюн отчиталась о приземлении трех истребителей МиГ-31К и самолета дальнего авиационного обнаружения и управления А-50У.

Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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