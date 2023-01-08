В Беларуси состоятся совместные с РФ авиационные учения — продлятся до 1 февраля

Январь, 08 в 19:57

Беларусь проведет совместные лётно-тактические учения с вооруженными силами Российской Федерации. Они запланированы в период с 16 января по 1 февраля 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси.

— Сегодня, 8 января, в Беларусь прибыла авиационная составляющая из военно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации, — отметили там.

Белорусское ведомство добавило, что во время проведения летно-тактической учебы будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси.

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В декабре самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о проведении проверки боевой готовности войск страны. Ее завершили 19 декабря.

На данный момент растут опасения, что Беларусь может быть использована в качестве плацдарма для повторного нападения на Украину с севера.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн отметила, что ночью 7 января через станцию Смоленск в направлении Беларуси прошел эшелон с 15 пассажирскими вагонами. В Беларуси поезд прибыл на станцию Витебск. В вагонах находился личный состав вооруженных сил РФ – примерно 700-800 человек.

По данным группы, ночью 6 января в Витебск прибыл другой эшелон, также привезший около 700-800 человек личного состава.