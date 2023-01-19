Украина получит от Великобритании еще 600 ракет Brimstone – Уоллес

Январь, 19 в 16:56

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за последний год они “разблокировали” ряд пакетов военной помощи и пойдут дальше, передав Украине эскадрон боевых танков Challenger 2.

Среди прочего Британия также отправит не менее трех батарей дальнобойной артиллерии глубокого поражения AS-90 155, несколько бронемашин, включая Bulldog.

— Сегодня я могу сказать, что мы отправим еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, которые будут невероятно важны для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя, — добавил глава британсокго оборонного ведомства.

Уоллес заверил, що Великобритания будет работать с США и другими странами, “чтобы убедиться, что этот пакет будет поставлен в Украину должным образом”.

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Высокотехнологичные ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, но ВСУ используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, с наземных установок – около 12 км.