Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Украина получит от Великобритании еще 600 ракет Brimstone – Уоллес

Валентина Летяк, редактор ленты
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за последний год они “разблокировали” ряд пакетов военной помощи и пойдут дальше, передав Украине эскадрон боевых танков Challenger 2.

Среди прочего Британия также отправит не менее трех батарей дальнобойной артиллерии глубокого поражения AS-90 155, несколько бронемашин, включая Bulldog.

— Сегодня я могу сказать, что мы отправим еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, которые будут невероятно важны для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя, — добавил глава британсокго оборонного ведомства.

Уоллес заверил, що Великобритания будет работать с США и другими странами, “чтобы убедиться, что этот пакет будет поставлен в Украину должным образом”.

Сейчас смотрят
Читайте
Для сдерживания РФ: Британия передала ВСУ очередную партию ракет Brimstone 2

Высокотехнологичные ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, но ВСУ используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, с наземных установок – около 12 км.

Источник: The Guardian
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка