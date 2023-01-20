Швейцария готова отдать Украине замороженные активы РФ, но для этого нужен референдум

Январь, 20 в 13:52

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использование их для восстановления Украины.

Однако против передачи активов выступают швейцарские банки, сообщает агентство Bloomberg.

— Если мы серьезно хотим помочь отстроить Украину, нам нужно подумать, как мы будем это финансировать. Но это должно быть правильно сделано в рамках верховенства права, — сказал он швейцарской газете Tages-Anzeiger.

Швейцария заморозила 7,5 млрд франков ($8,2 млрд) активов россиян. Согласно действующему законодательству, эти активы не могут быть конфискованы. По словам министра, чтобы изменить закон, вероятнее всего, будет необходим референдум.

Сейчас смотрят Кассис сказал, что на международном уровне есть “большая общая политическая воля”, но добавил, что такие действия сложны. — Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным, — сказал Кассис. Швейцарские банки очень критично отнеслись к предложению. Пренебрежение правами собственности подорвало бы статус Швейцарии как финансового центра, цитирует газета NZZ слова неизвестного банкира. Еще один банк назвал это “смертной казнью” для швейцарских банков. Швейцария поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использование их для восстановления Украины, но против выступают банки. В частности, 12 октября 2022 года Швейцария присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России в ответ на “аннексию” оккупированных территорий.

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