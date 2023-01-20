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Украина получит возможность для контрнаступления весной, ВСУ нужны танки — Остин

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина получит возможность для контрнаступления весной, ВСУ нужны танки — Остин
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины смогут осуществить контрнаступление весной, а до его начала западные союзники должны создать окно возможностей для поставки танков ВСУ.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя переговоры о передаче танков Leopard 2 Украине во время брифинга по итогам встречи в формате Рамштайн.

— Мы убедились в том, что Украина имеет возможности, необходимые для успеха прямо сейчас. Есть окно возможностей до весны, когда они могут начать свое контрнаступление. Это небольшой промежуток времени, — сказал Остин.

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Министр обороны США добавил, что союзники имеют возможность собрать чрезвычайную боевую мощь и передавать военное вооружение Украине.

— Это включает танки. Польша продолжает предлагать танки и предоставит их. Другие страны также выражают готовность, — заявил глава Пентагона.

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