Январь, 20 в 18:07

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Германия разрешит другим странам отправить свои боевые танки Leopard 2 в Украину.

Об этом глава оборонного эстонского ведомства сказал в эфире The World At One на BBC Radio 4.

По его мнению, Берлин объявит о своем решении “в ближайшие дни”.

— Я более чем уверен, что Германия не остановит другие страны, готовые предоставить танки, которые он (Берлин, — Ред.) должен одобрить. Я полностью уверен, что ни сегодня, ни в ближайшие дни Германия не остановит (другие страны — Ред.) в вопросе отправления Leopard 2 в Украину, — сказал Певкур. Накануне стало известно, что Эстония приняла рекордный пакет военной помощи для Украины в размере 113 млн евро. В него войдут гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских систем и гранатометы. Вместе с другими пакетами общий объем военной помощи от Эстонии составит €370 млн. Это немногим более 1% годового ВВП Эстонии. На прошлой неделе Польша объявила, что готова передать Украине роту боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Но в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Варшавы на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

