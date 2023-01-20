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Освободите Леопардов! В Берлине прошел митинг из-за задержек с решением по танкам Leopard

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
звільніть Леопардів акція у Берліні
Фото: Getty Images

В столице Германии Берлине состоялась акция протеста из-за нерешительности немецкого правительства по поставкам Украине боевых танков Leopard 2.

В здание офиса канцлера Германии Олафа Шольца сотни людей пришли, в том числе с плакатами, на которых были надписи Free the Leopards (Освободите Леопардов), Stop killing Ukrainians (Остановите убийство украинцев).

На митинг многие были также с украинскими флагами, а еще направляли фонарики вверх или в сторону здания.

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Время от времени толпа скандировала призывы Free the Leopards now! (Освободите Леопардов сейчас!). Сама акция была мирной.

Украина давно просит современные основные боевые танки, особенно германский Leopard 2 и американский Abrams.

Правительство Великобритании уже пообещало передать свои боевые танки Challenger 2.

20 января на авиабазе в немецком Рамштайне состоялось очередное заседание по военной помощи для Украины. Решение о передаче танков Leopard немецкого производства, которое ожидали в Украине, не было принято.

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Источник: Sky News
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