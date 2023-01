В столице Германии Берлине состоялась акция протеста из-за нерешительности немецкого правительства по поставкам Украине боевых танков Leopard 2.

В здание офиса канцлера Германии Олафа Шольца сотни людей пришли, в том числе с плакатами, на которых были надписи Free the Leopards (Освободите Леопардов), Stop killing Ukrainians (Остановите убийство украинцев).

На митинг многие были также с украинскими флагами, а еще направляли фонарики вверх или в сторону здания.

Время от времени толпа скандировала призывы Free the Leopards now! (Освободите Леопардов сейчас!). Сама акция была мирной.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government’s delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0

— NOËL (@NOELreports) January 20, 2023