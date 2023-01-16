БТР Bulldog, танки Challenger 2 и САУ AS90: Британия объявила новый пакет помощи Украине

Январь, 16 в 18:53

Великобритания отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2, чтобы помочь отразить вторжение России, подтвердил министр обороны Бен Уоллес.

Выступая в Палате общин, Уоллес сказал, что Россия “не смогла сломать волю украинского народа” и “успела потерять значительное количество генералов и командных офицеров”.

— Сейчас мы ожидаем тенденции к российскому наступлению вне зависимости от того, сколько человеческих жертв это спровоцирует. Союзники Украины должны ускорить наши коллективные усилия, чтобы резко экономически и военно удержать давление на Владимира Путина, — сказал Уоллес.

Во время объявления пакета военной помощи Уоллес назвал его “важнейшим пакетом боевой помощи на сегодня для ускорения успеха Украины”.

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Он подтвердил, что Лондон отправит эскадрилью танков Challenge 2 с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами.

Пакет военной помощи Британии включает:

14 танков Challenger 2;

30 самоходных артиллерийских установок AS90;

100 единиц бронетехники, включая БТР FV430 Mk3 Bulldog;

десятки БпЛА;

100 тыс. артиллерийских снарядов;

100 “усовершенствованных ракет”;

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

Это заявление делает Британию первым западным государством, которое будет снабжать украинцев основными боевыми танками. Как пишет The Guardian, это также будет создавать дальнейшее давление на Германию, чтобы она одобрила более широкую поставку вооружения на этой неделе.

О том, что Лондон планирует передать Киеву эскадрилью из 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, стало известно накануне.

14 января премьер Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах передать танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.