Страны G7 планируют в марте пересмотреть уровень ограничения цен на российскую нефть
Официальные представители стран Большой семерки (G7) во время виртуальной встречи замминистра финансов США Уолли Адейемо договорились пересмотреть уровень ограничения цены на экспорт российской нефти позже, чем планировалось: в марте.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Ограничение цен на российскую сырую нефть на сегодня влияет на ограничение доходов России от ее экспорта и стабилизацию мировых поставок энергоресурсов.
Участники встречи согласились с подходом, который будет предусматривать два отдельных лимита в дополнение к лимиту для сырой нефти: один лимит для продуктов, таких как дизельное топливо, и один для продуктов, таких как мазут.
Такой подход позволит лучше выверять политику предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен для этих продуктов, и учитывать события на мировых рынках после введения ограничений на нефтепродукты.
2 декабря страны ЕС, G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть, транспортируемую по морю. Она составляет $60 за баррель.