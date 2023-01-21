Январь, 21 в 13:00

Официальные представители стран Большой семерки (G7) во время виртуальной встречи замминистра финансов США Уолли Адейемо договорились пересмотреть уровень ограничения цены на экспорт российской нефти позже, чем планировалось: в марте.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Ограничение цен на российскую сырую нефть на сегодня влияет на ограничение доходов России от ее экспорта и стабилизацию мировых поставок энергоресурсов.

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Участники встречи согласились с подходом, который будет предусматривать два отдельных лимита в дополнение к лимиту для сырой нефти: один лимит для продуктов, таких как дизельное топливо, и один для продуктов, таких как мазут.

Такой подход позволит лучше выверять политику предельных цен на нефтепродукты, учитывая широкий диапазон рыночных цен для этих продуктов, и учитывать события на мировых рынках после введения ограничений на нефтепродукты.

2 декабря страны ЕС, G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть, транспортируемую по морю. Она составляет $60 за баррель.