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Германия несет ответственность: страны Балтии призвали немедленно предоставить Leopard Украине

Юлия Соколова, редактор ленты
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – призвали Германию немедленно разблокировать предоставление Украине боевых танков Leopard 2.

Идентичные обращения появились в Twitter-аккаунтах министров иностранных дел этих стран Урмаса Рейнсалу (Эстония), Эдгарса Ринкевичса (Латвия) и Габриелюса Ландсбергиса (Литва).

Главы МИД отмечают, что танки помогут Украине остановить полномасштабную агрессию РФ и восстановить мир в Европе.

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– Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе, — подчеркивается в сообщении.

Министры напомнили, что особую ответственность в этом вопросе “несет Германия как ведущее европейское государство”.

Как известно, ряд европейских государств имеют на вооружении танки Leopard и готовы предоставить часть из них Украине. Однако сначала нужно получить экспортное разрешение Германии как страны-производителя этой тяжелой техники.

Передача танков Leopard рассматривалась на встрече Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8) 20 января, однако консенсуса достичь не удалось.

Из-за нерешительности немецкого правительства в разблокировании поставок Leopard в столице Германии Берлине накануне прошла акция протеста.

Однако есть и положительный прорыв. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, хотя Германия не согласовала поставки Leopard 2, украинские военнослужащие уже могут начать обучение на этих танках.

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