Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – призвали Германию немедленно разблокировать предоставление Украине боевых танков Leopard 2.

Идентичные обращения появились в Twitter-аккаунтах министров иностранных дел этих стран Урмаса Рейнсалу (Эстония), Эдгарса Ринкевичса (Латвия) и Габриелюса Ландсбергиса (Литва).

Главы МИД отмечают, что танки помогут Украине остановить полномасштабную агрессию РФ и восстановить мир в Европе.

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– Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard. Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе, — подчеркивается в сообщении.

Министры напомнили, что особую ответственность в этом вопросе “несет Германия как ведущее европейское государство”.

We, ???????? ???????? ???????? Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 21, 2023

Как известно, ряд европейских государств имеют на вооружении танки Leopard и готовы предоставить часть из них Украине. Однако сначала нужно получить экспортное разрешение Германии как страны-производителя этой тяжелой техники.

Передача танков Leopard рассматривалась на встрече Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8) 20 января, однако консенсуса достичь не удалось.

Из-за нерешительности немецкого правительства в разблокировании поставок Leopard в столице Германии Берлине накануне прошла акция протеста.

Однако есть и положительный прорыв. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, хотя Германия не согласовала поставки Leopard 2, украинские военнослужащие уже могут начать обучение на этих танках.