Январь, 21 в 2:00

В теме танков для Украины есть положительный прорыв, потому что хотя Германия не согласовала вопрос передачи Leopard 2 украинским Вооруженным силам, военнослужащие ВСУ уже могут начать обучение работы с танками этого типа.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

— Имеем прорыв — это возможность для стран, которые обладают Leopard, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем учебные (украинских) экипажей программы на Leopard 2, — сказал Резников.

По его словам, сейчас Украина смогла достичь соответствующих договоренностей об обучении благодаря “танковым” инициативам Польши Великобритании.

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Министр обороны также заявил в интервью Голосу Америки, что доволен результатами заседания Контактной группы по обороне Украины 20 января, более известной, как Рамштайн.

— Я очень доволен и очень благодарен Ллойду Остину и Марку Милли, команде, которая организовала Рамштайн, и конечно, принимающей стороне, Германии, и новому министру, господину Борису. Ключевые слова, которые были сегодня важными, это единство, своевременность, немедленность оказания помощи, создание способности ВСУ, сектора безопасности и обороны, продолжать контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий, — сказал Алексей Резников.

По его словам, не все, что было озвучено по военной помощи Украине, вошло в пакеты поддержки, потому что “некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями, это вдохновляет, поэтому я очень доволен”.

Министр Резников добавил, что во время заседания Контактной группы значительное внимание уделили “усилению противовоздушной обороны”.

— Это вопрос, который серьезно развивается, мы говорили на Рамштайн не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается по высоте, — заявил Алексей Резников.

Глава оборонного ведомства добавил, что задача Украины сегодня в рамках Контактной группы — не потерять инициативу.

— Поэтому сегодня прозвучало одно из ключевых слов — своевременность и немедленность оказания помощи. Все понимают, что для освоения сложных новых техник нужно время, но украинские военнослужащие, защитники и защитницы, уже продемонстрировали, что они быстро осваивают современные сложные системы, от артиллерии до UAV (беспилотники, — Ред.). Например, обучение на тех же Patriot будет значительно быстрее сделано, и так далее, — сказал он.

Напомним, 20 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной, как заседание в формате Рамштайн.

И хотя решение о передаче танков не было объявлено, заявления о том, что Берлину необходимо увидеть передачу танков Украине из США были отвергнуты, поскольку глава Пентагона и министр обороны Германии отрицали любую связь между потенциальным отправлением США танков M1 Abrams и отправкой Германией или разрешением на передачу Украине танков Leopard.