Январь, 21 в 16:25

Мировое сообщество воспринимает украинскую формулу мира как действенную возможность прекращения войны и фиксации мира.

Об этом в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала первая леди Украины Елена Зеленская во время форума в Давосе.

— Мы видим, что наше желание найти лидеров в каждом из пунктов украинской формулы мира имеет отзыв. Мы очень хотим, чтобы вокруг таких лидеров объединялись другие. Если в каждом из десяти направлений найдется страна-лидер, будет легче и эффективнее работать в сфере воплощения этих направлений. Мне кажется, что мы будем еще много говорить об украинской формуле мира. Это первые шаги. Нельзя говорить, что мы добились тех результатов, которых хотим. Но этот путь мы пройдем, уверена, удачно. Главное — это объединение, и мы его видим. Оптимистично смотрим в будущее.

По словам первой леди Украины, Нидерланды демонстрируют готовность к работе в сфере обретения справедливости. Речь идет о трибунале, судах, военных преступлениях россиян в Украине. В сфере восстановления, по словам Зеленской, Украина видит лидерство Швейцарии.

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— Я уверена, что наши чиновники, дипломаты будут делать все возможное, чтобы мы нашли этих партнеров.

В мире также не уменьшается интерес и желание помогать Украине, заверила Зеленская.

— Я присутствовала (на встрече, – Ред.) с руководителями крупных международных организаций, каждая из которых четко знает, как может помочь. У них уже есть конкретные проекты. Эти разговоры о Ukraine fatigue (украинская усталость) — это то, что сейчас нужно именно государству-агрессору, чтобы убедить всех, что эта тема уже болезненна, что люди устали. Точно нет, не устали.

Первая леди Украины подчеркнула, что нам не нужно обращать на это внимание: Мы должны работать, идти в своем направлении, и достигнем своей цели.

Во время выступления на форуме в Давосе Елена Зеленская заявила, что военное вторжение России в Украину способствует краху мира, которым мы его знаем. Она призвала мировых лидеров и бизнес использовать свое влияние на поддержку Украины.