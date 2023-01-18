Январь, 18 в 21:29

Первая леди Украины Елена Зеленская и Архиепископ Филадельфийской архиепархии УГКЦ президент УКУ Борис Гудзяк провели дискуссионную панель в Украинском Доме в Давосе.

Что обсуждали Зеленская и Гудзяк в Давосе читайте в материале Фактов ICTV.

О новом видении Украины миром

Елена Зеленская выразила уверенность, что мир увидел Украину по-другому.

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– Но я должна сказать слова “к сожалению”. Потому что, к сожалению, это произошло поздно. Украина – это, в первую очередь, люди. Мы, наконец, вышли из серой зоны, в которой находились слишком долго без чрезмерного внимания мирового общества, – отметила она.

Первая леди подчеркнула, что мы показали себя достойно, поэтому смелость, выносливость, доброта украинцев вдохновляют весь мир.

По ее мнению, это произошло потому, что людям всегда нужны супергерои – как в кино. И когда они видят целую нацию супергероев, это вдохновляет.

Однако она напомнила, что в жизни супергеройство достигается большими человеческими жертвами, и все жертвы и смелость украинцев сейчас не могут быть без внимания мира.

– Я уверена, что мы это внимание удержим и докажем, что это не случай и не просто так. Я бы хотела, чтобы это вдохновляло и дальше – и после того, как этот ужас закончится, – резюмировала Зеленская.

Между тем, Борис Гудзяк сообщил, что даже после завершения войны в Украине останутся аспекты, которые проявились сейчас и в будущем не изменятся. Это, во-первых, достоинство и понимание ценности жизни, во-вторых – солидарность.

– 14 млн человек покинули свои дома в Украине. И половина – это внутренне перемещенные. Когда я приехал туда, я понял, что, несмотря на эту ситуацию, нет бездомных. То есть 7 млн человек были приняты – кто живет в школе, кто в монастырях, кто в каких-то организациях. Но они где-то расположены. Польша забрала 4 млн, а Украина своей солидарностью смогла разместить 7 млн, – сказал он.

Архиепископ добавил, что армия в Украине тоже работает по принципу солидарности, она не является вертикальной.

– В-третьих – я почувствовал, что царит ощущение общего блага, когда мы работаем вместе и понимаем, что это борьба не просто за Украину, а за свободу в мире, – сказал он.

О современных последствиях войны

Зеленская заявила, что в результате войны украинцы гораздо больше всего поняли о себе. Она сравнила это с тем, когда человек сталкивается с неизлечимой болезнью и побеждает ее – она начинает ценить жизнь каждую минуту.

– Мы живем свою жизнь сейчас каждый день. Многие иностранцы удивлялись тому, как летом в Киеве снова открывались кафе и рестораны, город был наполнен людьми – им было удивительно, как в воюющей стране можно так спокойно жить. Но мы живем. Потому что завтра уже не может быть, – подчеркнула она.

По словам первой леди, украинцы ценят каждый день и каждого человека рядом, стали более человекоцентричными.

Наши граждане знают, что завтра могут уже не увидеть своих близких, поэтому отдают им всю свою любовь уже сегодня.

– Когда наши дети идут в школу, мы ждем их с нетерпением, потому что знаем, что может быть такое, что они не вернутся. Это то, что мы сейчас очень чувствуем – и я надеюсь, что мы не потеряем это и после победы, потому что все процессы восстановления Украины мы начинаем с мыслью о том, что это должно быть инклюзивно. С беспокойством об интересах и возможностях всех людей. Мы должны восстановиться лучше, чем мы были до, и я уверена, что так и будет, – сказала первая леди.

О моральных травмах и сравнении Путина с Адамом

Елена Зеленская отметила, что война наносит страшные моральные травмы, которые будут залечиваться десятилетиями. Поэтому уже сейчас государством разрабатывается обширная программа психологической помощи и социальной поддержки.

По ее словам, нужно создать такую модель психолого-социальной поддержки, которая была бы доступна для каждого, ведь там, где нет ментального здоровья – нет экономического роста, нормальной семьи и работы, но есть асоциальное поведение, злоупотребление веществами и суициды.

Гудзяк сравнил Путина с Адамом, который не послушал Бога и своими руками сорвал запретный плод, отойдя от жизни как дара – к жизни как того, что он будет брать сам.

– Путин – это мужчина, который берет сам. Во сколько – в 28 раз РФ больше, чем Украина? Им нужно, чтобы в 29 раз больше было. Сколько ты можешь есть, чтобы уже наесться? И это ведет к геноциду, военным преступлениям. И единственное, как это можно вылечить – это через любовь, жизнь, общее дело, добро и ценность достоинства, – сказал он.

О том, как новая Украина будет относиться к россиянам после войны

Елена Зеленская подчеркнула, что пока что мы находимся в состоянии, в котором не можем найти в себе никакой эмпатии к россиянам.

Она напомнила, что они начинали свою агрессию с того, что называли нас националистами.

– В Украине не было так много националистов перед полномасштабным вторжением, насколько их много сейчас. Потому что это ответ на агрессию – ты начинаешь защищать свою нацию. Без нее национальный порыв не так силен. Они добились того, что все наши дети будут националистами, – считает первая леди.

Она привела пример – это не может радовать, когда твои дети знают, как отличить звук ракеты от работы ПВО и от иранского дрона. И эти дети, к тому же, не имеют никакой эмпатии к российским военным или гражданам.

– Когда это изменится? Только когда эта страна, наш сосед, поймет, что нужно покаяться, исправлять много лет то, что они натворили. И мы не уверены, сколько лет это займет. Но мы не можем ждать, когда они спохватятся. Мы будем продолжать сопротивление. Так что это очень сложная ситуация, – заявила Зеленская.

По ее мнению, это не сравнимо с тем, что распалась семья и муж и жена спорят и что-то делят – это ужасная трагедия.

– Они нас убили. Они убили в нас всю эмпатию и дружеские чувства, которые могли бы быть к ним. Трудно представить, сколько десятилетий или столетий понадобится, чтобы спокойно к этому отнестись, – сказала первая леди.

Архиепископ Гудзяк, в свою очередь, отметил, что самая большая проблема с россиянами – это то, что у них есть глубокая патология империализма. Они верят, что они должны быть империей, что “вы должны принадлежать мне”.

Украинцы говорят, что американцы, например, не будут колонией Великобритании, Алжир не будет колонией Франции, черные – рабами белых. Это завершилось. И россияне должны это понять.

– Но это не только Путин, политическая или бизнес-элита – 700 ректоров университетов подписали петицию за войну. Ни один епископ из 300 не выступил против, а патриарх Кирилл использует “язык джихата” и говорит — “если вы пойдете умирать в войне, убивая украинцев, то ваши грехи будут прощены”. Это очень глубинная проблема, – объяснил он.

Гудзяк подчеркнул, что идея о том, что виноват только один человек, один Путин – это нужно выбросить из головы и сказать сделать то же самое другим. Он добавил, что это глубокая патология в русской культуре: в балете, литературе, школах и с этим что-то нужно делать.

– Можно ли что-нибудь с этим сделать? Я верю в чудеса, превращение, возможно, когда-то это и будет, – сказал он.

Архиепископ вспомнил, что во время Второй мировой войны тоже думали о том, как победить нацизм – не только победить в войне, но и побороть его как патологию.

Так что патологию надо было как-то назвать, осудить и должен быть приговор в Нюрнберге за это. И идеи человеческого братства, которые начали зарождаться во время войны, заработали только 17 лет спустя после ее завершения.

Он подчеркнул, что Украина не может просто переселиться и стать соседом Бразилии, например – в какой-то момент РФ будет вынуждена понять, что достоинство украинцев – это то, что они будут защищать до последней капли крови. И россияне должны понять, что это ужасно – быть империалистом, ужасно быть владельцем рабов. Это клеймо и стыд.

– Мы должны спасти россиян, выиграв эту войну… Мы видим это на примере Америки, где шрамы рабства не прошли до сих пор, хотя прошло уже 150 лет после декларации и законов о правах человека. И все равно остаются проблемы. Трудно законом наказать грех. Поэтому нужно покаяться, стать на колени и сказать: “Извините, я был неправ”. Иначе снова будет агрессия, какие-то оправдания, обоснования, которые будут строиться на опасном фундаменте, – резюмировал он.

Об усталости мира от войны

Зеленская заявила, что если на западе устали от войны в Украине и хотят просто отдохнуть от этой темы, сделать паузу и сказать, что они об этом больше не беспокоятся, то стоит представить, что будет, если от этого устанут украинцы.

– Мы тоже устали – и морально, и физически. Но что будет, если мы остановимся и скажем: будет как будет, решайте эту проблему сами, а мы уехали – куда-нибудь в Америку или Австралию. Разъехались и, пожалуйста, Европа, решайте эту проблему самостоятельно, – сказала она.

И второй момент – сугубо практический: ведь европейцы уже настолько много помогали Украине, что если сейчас остановиться, это будет означать, что вся предыдущая помощь была напрасной.

– Потому что нельзя перестать тушить пожар, когда половина здания все еще горит. Нельзя останавливаться на середине, оно все сгорит. Здесь либо ничего, либо все, – подчеркнула первая леди.

О будущем Украины

Елена Зеленская отметила, что ожидает, что это будет страна возможностей, людей, которые ценят друг друга и свое будущее. Страна, ценящая всех своих партнеров и соседей. Которая сможет удерживать мир, потому что знает, какая у него цена.

– Я верю, что Украина будет символом и опорой мира в мире, – сказала она.

Между тем Борис Гудзяк добавил, что мечтает об Украине, где детей будут ждать, где они будут свободны и окружены прекрасной природой и экологией. О стране, которая сможет продолжать давать хлеб Африке, ближнему Востоку, недоедающим странам. О такой, куда все захотят приехать, где будут петь и учить тому, как это делать, весь мир.