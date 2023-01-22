Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые прошли модернизацию в Чехии

Январь, 22 в 19:31

Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые прошли модернизацию на территории Чехии. Пока неизвестно, какое именно количество единиц военной техники получит Украина.

Однако иностранные издания сообщают, что около 20 единиц танков уже было отправлено на поле боя неделю назад.

Всего на вооружении армии Марокко находилось 148 танков Т-72, 136 единиц Т-72Б и 12 танков Т-72БК из запасов войск Беларуси, приобретенных подержанными более 20 лет назад.

Сейчас смотрят По данным издания Menadefense, решение Марокко о поставках танков Украине было принято на встрече Рамштайн 26 апреля 2022 года, организованной руководством США. Читайте В больницу Новой Каховки ежедневно прибывают грузовики с ранеными военными РФ — Генштаб Источник: Menadefense

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