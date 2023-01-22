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Факты / Україна / Общество

В больницу Новой Каховки ежедневно прибывают грузовики с ранеными военными РФ — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові
Фото: Минобороны

В городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими.

Количество ликвидированных оккупантов уточняется, сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ 22 января.

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По данным Генштаба, на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов.

Среди них — Вольное Поле, Времовка, Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.

В то же время на Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения.

В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Береговое, Янтарное и Херсон, в результате чего есть пострадавшие люди.

Однако авиация Сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по двум районам сосредоточения оккупантов и двум складам боеприпасов российской армии.

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Источник: Генштаб ВСУ
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