В Берлине русскоязычные мужчины напали на двух украинских беженок.

Как сообщила пресс-служба полиции города, инцидент произошел в субботу, 21 января, в центральном районе немецкой столицы.

В метро двух гражданок Украины 24 и 25 лет начали оскорблять трое мужчин, которые разговаривали на русском языке.

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Когда женщины вышли из вагона на станции Александерплац, один из мужчин схватил младшую украинку за волосы и ударил по голове. В конфликт вмешались свидетели, после чего нападавшие скрылись.

Пострадавшая девушка пожаловалась на головные боли, но от помощи медиков отказалась.

Сейчас немецкая полиция расследует этот инцидент по факту оскорбления и нанесения телесных повреждений.