Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Схватили за волосы и ударили по голове: в Берлине русскоязычные мужчины напали на украинок

Валентина Чорна, редактор ленты
Схватили за волосы и ударили по голове: в Берлине русскоязычные мужчины напали на украинок
Фото: Depositphotos

В Берлине русскоязычные мужчины напали на двух украинских беженок.

Как сообщила пресс-служба полиции города, инцидент произошел в субботу, 21 января, в центральном районе немецкой столицы.

В метро двух гражданок Украины 24 и 25 лет начали оскорблять трое мужчин, которые разговаривали на русском языке.

Сейчас смотрят

Когда женщины вышли из вагона на станции Александерплац, один из мужчин схватил младшую украинку за волосы и ударил по голове. В конфликт вмешались свидетели, после чего нападавшие скрылись.

Пострадавшая девушка пожаловалась на головные боли, но от помощи медиков отказалась.

Сейчас немецкая полиция расследует этот инцидент по факту оскорбления и нанесения телесных повреждений.

Читайте
Какие страны будут принимать беженцев из Украины в 2023 году

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка