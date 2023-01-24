Гундяев и другие деятели РПЦ: Зеленский подписал указ о новых санкциях

Январь, 23 в 23:05

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против деятелей Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом говорится в указе президента №26/2023 О решении СНБО О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

— Решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать. Введены санкции против 22 человек — граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику, — отметил Владимир Зеленский.

В частности, санкции применены против Михаила Гундяева (племянник Патриарха Кирилла) и других священников РПЦ.

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Согласно указу, санкции, кроме представителя РПЦ в Высшем Совете Церквей Гундяева, введены против настоятеля храма Казанской Иконы Божьей Матери Александра Булекова, руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополита Волоколамского Иллариона, протоиерея РПЦ, телеведущего Андрея Ткачева, митрополита Клинского Леонида, других митрополитов.

Кто попал под санкции — полный список

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В частности, санкции предусматривают определенные экономические ограничения против деятелей РПЦ, но не ограничиваются этим перечнем: