Совет национальной безопасности и обороны запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

– Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-нибудь другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся, — сказал он.

В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.

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Соответствующий указ №27/2023 появился на официальном сайте президента Украины. Согласно ему, во время действия военного положения выезд за границу в личных целях запрещается:

членам Кабинета министров Украины и их заместителям,

руководителям центральных органов исполнительной власти и их заместителям,

руководителю Офиса Президента Украины и его заместителям,

руководителям других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины, и их заместителям,

председателю Службы безопасности Украины и его заместителям,

председателю и членам Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию,

председателю и членам Счетной палаты,

председателю и членам Центральной избирательной комиссии,

председателям и членам других государственных коллегиальных органов,

секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителям,

народным депутатам Украины,

Уполномоченному Верховной Рады Украины и его представителям,

председателю Национального банка и его заместителям,

постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместителям,

председателям местных государственных администраций и их заместителям,

судьям Конституционного Суда Украины, судьям, прокурорам, руководителям других государственных органов и их заместителям,

руководителям структурных подразделений государственных органов,

работникам, забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Кроме этого, СНБО ввел санкции против 22 человек – граждан России, которые, “прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику”.

Также Зеленский анонсировал кадровые решения по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе.