СНБО запретил должностным лицам ездить за границу с негосударственной целью — Зеленский
Совет национальной безопасности и обороны запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
– Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-нибудь другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся, — сказал он.
В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка.
Соответствующий указ №27/2023 появился на официальном сайте президента Украины. Согласно ему, во время действия военного положения выезд за границу в личных целях запрещается:
- членам Кабинета министров Украины и их заместителям,
- руководителям центральных органов исполнительной власти и их заместителям,
- руководителю Офиса Президента Украины и его заместителям,
- руководителям других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины, и их заместителям,
- председателю Службы безопасности Украины и его заместителям,
- председателю и членам Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию,
- председателю и членам Счетной палаты,
- председателю и членам Центральной избирательной комиссии,
- председателям и членам других государственных коллегиальных органов,
- секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителям,
- народным депутатам Украины,
- Уполномоченному Верховной Рады Украины и его представителям,
- председателю Национального банка и его заместителям,
- постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместителям,
- председателям местных государственных администраций и их заместителям,
- судьям Конституционного Суда Украины, судьям, прокурорам, руководителям других государственных органов и их заместителям,
- руководителям структурных подразделений государственных органов,
- работникам, забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.
Кроме этого, СНБО ввел санкции против 22 человек – граждан России, которые, “прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику”.
Также Зеленский анонсировал кадровые решения по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе.