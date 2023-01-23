В Испании разоблачили банду, эксплуатировавшую украинцев на подпольных табачных фабриках

Январь, 23 в 17:35

Полиция Испании разоблачила банду, управлявшую тремя нелегальными табачными фабриками, на которых эксплуатировали беженцев из Украины.

В ходе совместной операции с Европолом было арестовано 27 человек.

Полиция Испании обвиняет их в большой контрабанде партий табака, подделке сигарет и распространении в Испании и за рубежом. Сообщается, что заводы могли производить более полумиллиона пачек сигарет ежедневно.

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По информации полиции, украинцы, бежавшие от полномасштабного вторжения в их страну, жили в некомфортных условиях в “набитых” приютах на заводах.

BBC пишет, что они работали много часов и не уезжали, потому что некоторые въехали в страну нелегально. В то же время, боссы организации наслаждались “роскошной жизнью”, отмывая деньги за контрабанду табака.

Во время рейда стражи порядка изъяли табачные изделия на сумму €37,5 млн, роскошные автомобили, ювелирные изделия и крупные суммы наличных. Обыски провели более чем в 20 домах, промышленных зданиях и магазинах.

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Первая подпольная фабрика была обнаружена вблизи Севильи в конце 2021 года. После этого полиция провела еще две операции в восточном регионе Валенсии и провинции Ла-Риоха на севере.

В ноябре законодатели Европейского парламента сообщили, что трудовая эксплуатация украинцев растет, заявив, что срочная ситуация и языковые барьеры заставляют беженцев брать неофициальную и низкооплачиваемую работу.

Фото: Guardia Civil