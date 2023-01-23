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В Испании разоблачили банду, эксплуатировавшую украинцев на подпольных табачных фабриках

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
іспанська поліція затримала банду

Полиция Испании разоблачила банду, управлявшую тремя нелегальными табачными фабриками, на которых эксплуатировали беженцев из Украины.

В ходе совместной операции с Европолом было арестовано 27 человек.

Полиция Испании обвиняет их в большой контрабанде партий табака, подделке сигарет и распространении в Испании и за рубежом. Сообщается, что заводы могли производить более полумиллиона пачек сигарет ежедневно.

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По информации полиции, украинцы, бежавшие от полномасштабного вторжения в их страну, жили в некомфортных условиях в “набитых” приютах на заводах.

BBC пишет, что они работали много часов и не уезжали, потому что некоторые въехали в страну нелегально. В то же время, боссы организации наслаждались “роскошной жизнью”, отмывая деньги за контрабанду табака.

Во время рейда стражи порядка изъяли табачные изделия на сумму €37,5 млн, роскошные автомобили, ювелирные изделия и крупные суммы наличных. Обыски провели более чем в 20 домах, промышленных зданиях и магазинах.

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Первая подпольная фабрика была обнаружена вблизи Севильи в конце 2021 года. После этого полиция провела еще две операции в восточном регионе Валенсии и провинции Ла-Риоха на севере.

В ноябре законодатели Европейского парламента сообщили, что трудовая эксплуатация украинцев растет, заявив, что срочная ситуация и языковые барьеры заставляют беженцев брать неофициальную и низкооплачиваемую работу.

Фото: Guardia Civil

Источник: BBC
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