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Немецкий концерн Rheinmetall может передать для ВСУ 139 танков Leopard

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Leopard 2
Фото: Getty Images

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может передать Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.

Об этом пишет издание RND со ссылкой на представителя концерна.

По его словам, у Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2A4, которые можно будет подготовить к эксплуатации и отправить в Украину.

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Ремонт этих машин будет длиться почти год. Поставка возможна в конце 2023 – начале 2024 года.

– Есть еще 29 танков Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, – отметил представитель Rheinmetall.

Ситуация сейчас очень изменчива из-за структуры политики безопасности Германии, различных форм прямой или косвенной поставки и изменения приоритетов заказов.

– Поэтому сложно, например, назвать конкретные сроки поставок, – подчеркнул спикер концерна.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о поставках немецких танков Leopard в Украину будет принято в ближайшее время, в любом случае.

При этом руководство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине боевые танки Leopard 2.

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