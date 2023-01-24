Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может передать Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.

Об этом пишет издание RND со ссылкой на представителя концерна.

По его словам, у Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2A4, которые можно будет подготовить к эксплуатации и отправить в Украину.

Сейчас смотрят

Ремонт этих машин будет длиться почти год. Поставка возможна в конце 2023 – начале 2024 года.

– Есть еще 29 танков Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года. Мы могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, – отметил представитель Rheinmetall.

Ситуация сейчас очень изменчива из-за структуры политики безопасности Германии, различных форм прямой или косвенной поставки и изменения приоритетов заказов.

– Поэтому сложно, например, назвать конкретные сроки поставок, – подчеркнул спикер концерна.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о поставках немецких танков Leopard в Украину будет принято в ближайшее время, в любом случае.

При этом руководство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине боевые танки Leopard 2.