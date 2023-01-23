Польша попросит у Германии разрешение передать Leopard, но Украина получит танки в любом случае – Моравецкий

Январь, 23 в 13:54

Разрешение Германии на передачу Leopard 2 имеет второстепенное значение, поскольку Польша может отправить эти танки в составе коалиции стран.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

– Мы будем запрашивать такое разрешение, но это вопрос второстепенного значения. Даже если бы мы не получили этого одобрения, мы бы все равно перебросили наши танки вместе с другими в Украину, — сказал Моравецкий.

Он отметил, что сейчас нужно создать хотя бы небольшую коалицию стран.

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— Давление имеет смысл, потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии сделала заявление, которое дает проблеск надежды на то, что Германия не только не будет блокировать поставки танков, но наконец передаст тяжелую технику Украине, — добавил премьер.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2 для помощи в борьбе с РФ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Варшава может создать коалицию со странами, готовыми пожертвовать часть своих Leopard 2, если Германия не согласует отправку Украине танков.