Польша попросит у Германии разрешение передать Leopard, но Украина получит танки в любом случае – Моравецкий
Разрешение Германии на передачу Leopard 2 имеет второстепенное значение, поскольку Польша может отправить эти танки в составе коалиции стран.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
– Мы будем запрашивать такое разрешение, но это вопрос второстепенного значения. Даже если бы мы не получили этого одобрения, мы бы все равно перебросили наши танки вместе с другими в Украину, — сказал Моравецкий.
Он отметил, что сейчас нужно создать хотя бы небольшую коалицию стран.
— Давление имеет смысл, потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии сделала заявление, которое дает проблеск надежды на то, что Германия не только не будет блокировать поставки танков, но наконец передаст тяжелую технику Украине, — добавил премьер.
22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2 для помощи в борьбе с РФ.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Варшава может создать коалицию со странами, готовыми пожертвовать часть своих Leopard 2, если Германия не согласует отправку Украине танков.