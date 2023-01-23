Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Польша попросит у Германии разрешение передать Leopard, но Украина получит танки в любом случае – Моравецкий

Бедрак Виктория, редактор ленты
Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Разрешение Германии на передачу Leopard 2 имеет второстепенное значение, поскольку Польша может отправить эти танки в составе коалиции стран.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

– Мы будем запрашивать такое разрешение, но это вопрос второстепенного значения. Даже если бы мы не получили этого одобрения, мы бы все равно перебросили наши танки вместе с другими в Украину, — сказал Моравецкий.

Он отметил, что сейчас нужно создать хотя бы небольшую коалицию стран.

Сейчас смотрят

— Давление имеет смысл, потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии сделала заявление, которое дает проблеск надежды на то, что Германия не только не будет блокировать поставки танков, но наконец передаст тяжелую технику Украине, — добавил премьер.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2 для помощи в борьбе с РФ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Варшава может создать коалицию со странами, готовыми пожертвовать часть своих Leopard 2, если Германия не согласует отправку Украине танков.

Источник: The Guardian
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка