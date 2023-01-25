Для Украины нет ничего невозможного: мир о предоставлении танков Leopard

Январь, 25 в 15:50

После длительных дискуссий в Германии приняли решение предоставить Украине боевые танки Leopard. Речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2 серии A6 (от 10 до 14 единиц военной техники).

Другие партнеры и союзники, в частности, из скандинавских стран, как сообщают иностранные журналисты, также планируют передать Киеву боевые танки Leopard 2.

Первый шаг сделан

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что Украине нужно очень много боевых танков Leopard.

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— Первый танковый шаг сделан. Дальше — танковая коалиция. Leopard нужно много, — отмечает Ермак.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина защищает свободу, права человека и каждой семьи на безопасность. По его мнению, это можно только завоевать.

— Мы защищаем в Украине не только независимость и международный порядок. Мы защищаем свободу, право каждого на свою мечту, каждой семьи на безопасность и счастье быть частью своей общины. Все это не может быть подарено. Все это можно только завоевать, — утверждает глава государства.

Украина защищает свободу

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий предупреждает, что Россия готовит новые экипажи, пытаясь осуществлять мощную перегруппировку российских войск на всех направлениях на линии фронта.

Россияне готовятся к новому мощному наступлению, поэтому украинцам нужны боевые танки, чтобы отбить атаки и защитить территорию своей страны.

Министр обороны Алексей Резников отмечает, что через 120 часов после заседания Рамштайн-8 Украина получила разрешение на Leopards.

— Действительно, Leopards хорошо выглядят в Украине! Это был долгий и непростой путь, десятки переговоров, но мы с вами этого достигли! Благодаря героизму наших защитников и защитниц, благодаря всем украинцам, которые упорно стремятся к победе и делают для этого все. Это всегда было одним из моих ключевых аргументов в этих переговорах, — отмечает глава Минобороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что для Украины и партнеров нет ничего невозможного. Он призывает страны, которые имеют танки Leopard, передать их Украине для борьбы с российской агрессией.

— Так создается танковая коалиция. Все, кто сомневался, что такое может произойти, теперь видят: для Украины и партнеров невозможное — это ничто. Я призываю всех новых партнеров, которые имеют на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить их как можно больше. Сейчас они доступны, — отмечает глава МИД.

Это официально: мир поддерживает Украину

Эксперт по дезинформации и безопасности Мария Авдеева поблагодарила всех, кто поддержал передачу танков Leopard для Украины.

— Теперь это официально! Германия одобрила отправку в Украину танков Leopard. Огромное спасибо всем, кто поддержал, — отмечает она.

Министр иностранных дел, депутат парламента Литвы Габриелюс Ландсбергис также поддерживает решение о предоставлении Leopard Украине. Литва является одной из стран, которые поддерживают государство после полномасштабного вторжения России.

Корреспондент по вопросам национальной безопасности журнала Foreign Policy Джек Деч отмечает, что Украина прошла нелегкий путь после начала войны, в частности, и президент Владимир Зеленский.