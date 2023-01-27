Январь, 26 в 22:03

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу в следующем месяце, приуроченной к годовщине вторжения России в Украину. Одной из возможных стран визита называется Польша.

Об этом телеканалу NBC News сообщили три чиновника из администрации американского лидера и источник телеканала, знакомый с ходом обсуждения данного вопроса.

По данным NBC News, сейчас рассматривается несколько мест, которые президент Байден мог бы посетить, среди них, в том числе, Польша, сообщили два источника телеканала.

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В то же время, Белый дом изучает способы, которыми Байден мог бы отметить годичную веху войны в Украине, сказали источники.

По их словам, цель состоит в том, чтобы Байден использовал этот момент для привлечения внимания к стойкости Украины против жестокой военной кампании России и подтвердил солидарность США с украинским народом, поскольку война вступает в новую фазу.

По словам трех американских чиновников, представители Белого дома также обсуждали возможность объявления Байденом еще одного крупного пакета военной помощи для Украины, приуроченного к годовщине вторжения России.

Однако все источники телеканала утверждают, что на данный момент окончательных решений по поводу поездки президента США принято не было.

При этом отвечая на вопрос о возможной поездке президента Байдена в Европу в следующем месяце в связи с годовщиной войны в Украине, представитель Совета национальной безопасности сказал в своем заявлении: “В настоящее время у нас нет никаких планов поездок в связи с годовщиной”.

Напомним, год полномасштабной войны России против Украины наступит 24 февраля.

Отметим, что всего несколько недель спустя после начала вторжения РФ, в марте прошлого года, Джо Байден совершил поездку в Брюссель и Польшу в попытке показать, что США будут едины с Украиной и союзниками Америки против России.