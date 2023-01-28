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Миллионы микрочипов поступают в РФ из Нидерландов в обход санкций — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
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Миллионы микрочипов поступают в РФ из Нидерландов в обход санкций — СМИ
Фото: Unsplash

Несмотря на санкции, в Россию продолжают поступать микрочипы производства нидерландских компаний.

Об этом свидетельствуют результаты расследования NOS и Nieuwsuur.

— Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину до декабря включительно, — говорится в публикации.

Поставки реализуют через группу китайских компаний, которые закупают нидерландские чипы и экспортируют их в РФ. Одна из таких компаний входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса.

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В расследовании отмечают, что в течение последних месяцев снижение экспорта не наблюдается.

По данным журналистов, несколько сотен поставок осуществлено до трех российских компаний, связанных с оборонными предприятиями. Также нидерландские микрочипы были обнаружены в российском оружии. Экспорт проходит через посредников.

В Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, в частности NXP и ASML. Микрочипы NXP были недавно найдены на поле боя в Украине.

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