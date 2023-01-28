Январь, 28 в 17:46

В семи городах Польши открыто 15 отделений Новой почты. В них работают украинцы, которые обслуживают клиентов на украинском и польском языках.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По данным пресс-службы, отправить в Украину и получить можно посылки весом до 30 кг.

Срок доставки — от пяти дней, а оплатить услуги можно наличными средствами или через банковскую карточку. График работы отделений: с понедельника до пятницы с 08:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье — с 09:00 до 18:00.

Сейчас смотрят Новая почта в Польше — перечень адресов Люблин отделение 20/1, ул. Kameralna 1;

отделение 20/2, ул. Tomasza Zana 39. Вроцлав отделение 1/50, ул. Trzebnicka 50;

отделение 53/2, ул. Zwycięska 25. Гданьск отделение 1/80, ул. Rakoczego 30;

отделение 80/2, ул. Augusta Emila Fieldorfa 2. Познань отделение 61/1, ул. Garbary 95;

отделение 60/2, ул. Promienista 87. Жешув отделение 35/1, ул. Aleja Józefa Piłsudskiego 34. Краков отделение 30/1, ул. Kamienna 19В;

отделение 30/2, ул. Lipska 4. Варшава отделение 01/2, ул. Męcińska 18;

отделение 01/3, ул. Kaliny Jędrusik 9;

отделение 01/4, ул. gen. Józefa Zajączka 11;

отделение 01/5, ул. Stefana Okrzei 18. Читайте Как отправить посылку из Польши в Украину: способы и инструкция Фото: Новая почта

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