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Новая почта открыла 15 отделений в Польше — перечень адресов

Юля Захарченко, редактор ленты
Новая почта открыла 15 отделений в Польше — перечень адресов

В семи городах Польши открыто 15 отделений Новой почты. В них работают украинцы, которые обслуживают клиентов на украинском и польском языках.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По данным пресс-службы, отправить в Украину и получить можно посылки весом до 30 кг.

Срок доставки — от пяти дней, а оплатить услуги можно наличными средствами или через банковскую карточку. График работы отделений: с понедельника до пятницы с 08:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье — с 09:00 до 18:00.

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Новая почта в Польше — перечень адресов

Люблин

  • отделение 20/1, ул. Kameralna 1;
  • отделение 20/2, ул. Tomasza Zana 39.

Вроцлав

  • отделение 1/50, ул. Trzebnicka 50;
  • отделение 53/2, ул. Zwycięska 25.

Гданьск

  • отделение 1/80, ул. Rakoczego 30;
  • отделение 80/2, ул. Augusta Emila Fieldorfa 2.

Познань

  • отделение 61/1, ул. Garbary 95;
  • отделение 60/2, ул. Promienista 87.

Жешув

  • отделение 35/1, ул. Aleja Józefa Piłsudskiego 34.

Краков

  • отделение 30/1, ул. Kamienna 19В;
  • отделение 30/2, ул. Lipska 4.

Варшава

  • отделение 01/2, ул. Męcińska 18;
  • отделение 01/3, ул. Kaliny Jędrusik 9;
  • отделение 01/4, ул. gen. Józefa Zajączka 11;
  • отделение 01/5, ул. Stefana Okrzei 18.
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Фото: Новая почта

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