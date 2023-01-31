Январь, 31 в 8:56

Украине нужно дать все необходимое, чтобы поскорее закончить войну, считает бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Об этом он написав в статье для The Washington Post.

Борис Джонсон отметил, что развязав полномасштабную войну, российский президент Владимир Путин проложил путь для вступления Украины в НАТО.

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— Правда в том, что если бы вы спросили меня перед вторжением Путина, когда Украина вступит в НАТО, я бы сказал: Примерно, когда ад замерзнет, или точно не в ближайшие 10 лет. Украинцам нужно дать все необходимое, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, и мы должны начать процесс принятия Украины в НАТО, и начать его сейчас, — добавил он.

Он также считает, что именно дипломатическая двусмысленность НАТО в отношении вступления Украины и привела к катастрофе.

НАТО годами уверяло украинцев в своей политике открытых дверей, что они имеют право выбирать свою судьбу.

— И все это время мы открыто сигнализировали Москве, что Украина никогда не вступит в альянс — потому что многие члены НАТО просто воспользуются своим правом вето. И каков результат? Результат — худшая война в Европе за 80 лет. Президент России Владимир Путин разрушил бесчисленное количество жизней, домов, надежд и мечтаний. Он также уничтожил малейшую причину сочувствовать ему или потакать его паранойе, — заявил Борис Джонсон.

Попутно Путин сам дал старт процессу принятия Украины в НАТО.

Борис Джонсон отметил, что вступление Украины в Организацию Североатлантического договора сейчас поддерживает 83% украинцев. Кроме того, украинские воины сейчас на поле боя проявляют высочайшее мастерство и отвагу.

По мнению Бориса Джонсона, у НАТО нет ничего, чему бы оно могло научить украинцев. А вот украинцы могут многому научить.

Экс-премьер Великобритании также подчеркнул, что Западу никогда не следовало слушать Путина о том, что перспектива членства Украины в НАТО является угрозой для России.

— Кремлю нечего бояться НАТО, потому что это оборонительный союз. Но страны-члены поверили словам Путина. Признаюсь, какое-то время я верил в это, — заявил Борис Джонсон.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Украина хотела получить План действий по членству (ПДЧ), но получила несколько теплых слов о возможном членстве, но не ПДЧ. Путин присутствовал на этом саммите и заявил, что доволен результатом.

Но это его не остановило вторгнуться на Донбасс и аннексировать Крым в 2014 году под прикрытием своей фирменной откровенной лжи и жестокости. Но НАТО вместо того, чтобы как следует наказать его, ответило политикой умиротворения.

НАТО ничего не сделало для защиты Украины и ничего для продвижения дела членства Украины.

Сейчас же Путин напал на Украину, потому что хотел восстановить старую советскую империю, и потому что он по глупости верил, что победит.

Если бы НАТО была достаточно смелым и последовательным в отношении Украины, то этой полной катастрофы удалось бы избежать, подытожил Борис Джонсон.