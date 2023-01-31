Скандал Катаргейт: комитет ЕС проголосовал за снятие неприкосновенности с двух евродепутатов

Январь, 31 в 20:30

Комитет Европарламента проголосовал за снятие неприкосновенности с двух евродепутатов после запроса бельгийских властей, которые расследуют взяточнический и коррупционный скандал Катаргейт (Qatargate).

Неприкосновенность предлагают снять с Марка Тарабеллы из Бельгии и Андреа Коццолино из Италии.

Ожидается, что в четверг иммунитет по отношению к двум евродепутатам отменит Европарламент после голосования.

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Власти Бельгии предъявили обвинение четырем лицам во взяточничестве, отмывании денег и членстве в преступной организации в связи с вероятными платежами из Катара.

Четыре человека взяли под стражу до суда: экс-депутата Европарламента от Италии Пьера Антонио Панцери, депутата Европарламента от Греции Еву Кайли, ее помощника Франческо Джорджи и главу брюссельской неправительственной организации Никколо Фига-Таламанка.

Ева Кайли автоматически потеряла иммунитет, поскольку прокуроры считали, что поймали ее с поличным. Согласно бельгийскому законодательству, депутаты Европарламента не имеют иммунитета от судебного преследования, если их подозревают в совершении преступления.

Что известно о Катаргейте?

9 декабря полиция Брюсселя вместе со службой безопасности Европарламента провели масштабные обыски в домах и кабинетах нескольких европейских чиновников.

В первой волне своего расследования правоохранители задержали шестерых подозреваемых, среди которых была вице-президент Европарламента Ева Кайли.

Полиция изъяла около €150 тыс. в брюссельской квартире, которую она делила со своим коллегой-подозреваемым Джорджи. В тот же день отца Кайли остановили при попытке покинуть брюссельскую гостиницу с €750 тыс., спрятанными в багаже, но позже отпустили без обвинения.