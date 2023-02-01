Длительная война пойдет на пользу Москве: Сунак о необходимости усиления Украины

Январь, 31 в 22:25

Длительная безвыходная ситуация в российско-украинской войне пойдет только на пользу Москве. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Сунак сказал, что он пришел к такому выводу после пересмотра подхода Великобритании к полномасштабной войне России против Украины после того, как стал премьер-министром в октябре 2022 года.

Он добавил, что теперь убежден в том, что должна быть возможность ускорить британскую поддержку Украине. Это дало бы Киеву наибольшие шансы на успех.

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Риши Сунак считает, что Украине нужно максимально использовать окно возможностей, чтобы оставить российские войска на заднем плане и освободить временно оккупированную территорию.

Премьер-министр отмечает, что новая стратегия Британии, направленная на ускорение поддержки, будет включать усиление дипломатических усилий и планирование восстановления после победы Украины.