Венесуэла как 51-й штат: что известно

Во вторник, 12 мая, президент США Дональд Трамп опубликовал изображение карты, на которой Венесуэла изображена в цветах американского флага с надписью 51-й штат.

Публикация появилась во время его поездки в Китай на международный саммит и вызвала широкий резонанс, поскольку совпала с новыми политическими заявлениями по поводу будущего Венесуэлы.

Накануне Трамп в комментарии Fox News предполагал более тесную интеграцию Венесуэлы с Соединенными Штатами, что он неоднократно подавал как идею контроля над страной, богатой нефтяными ресурсами.

В ответ временная глава Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна никогда не рассматривала и не будет рассматривать возможность утраты суверенитета или изменения своего статуса в пользу США.

Ранее президент США Дональд Трамп уже делал резкие заявления в отношении стран Латинской Америки, в частности, предлагая противоречивые сценарии политической интеграции или усиленного влияния США.

В частности, на фоне продолжительного экономического кризиса в Кубе в начале марта Трамп заявлял, что страна должна согласиться на “дружеское поглощение” США. В то же время он пригрозил и “недружественным” сценарием развития событий.

Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки могут помочь стране выйти из экономического кризиса и изменить политический курс.

