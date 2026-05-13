В Херсоне российские оккупанты продолжают терроризировать общественный транспорт.

Удар РФ по маршрутке в Херсоне: что известно

Как сообщила Херсонская ГВА, Россия в очередной раз атаковала маршрутный автобус, который принадлежит коммунальному предприятию Херсонского городского совета.

— В очередной раз вражеские военные направили беспилотник на маршрутный автобус, принадлежащий коммунальному предприятию Херсонского городского совета, около 11.15 в центральной части города, — говорится в сообщении.

Известно, что пострадали люди. Госпитализированы были два человека — 57-летняя женщина и мужчина 65 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У пострадавших состояние средней тяжести.

Впоследствии в Херсонском городском совете сообщили, что еще 3 пострадавших доставлены в медучреждение. 50-летняя женщина и мужчины 53 и 25 лет получили контузии и взрывные травмы.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Далее они будут лечиться амбулаторно.

Также пострадал 49-летний житель Херсона. Он как раз был на улице и получил взрывную травму и обломочное ранение ноги. В состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

Фото: Херсонская ГВА

