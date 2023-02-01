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Испания может предоставить Украине на первом этапе до шести Leopard — El País

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Испания планирует на первом этапе передать Украине четыре-шесть отремонтированных боевых танков Leopard 2A4.

Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на источники в правительстве страны.

Окончательное количество будет зависеть от состояния 53 танков, которые в течение десятилетия хранятся в группе материально-технического обеспечения №41 в Сарагосе.

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Сейчас Минобороны Испании договаривается с предприятиями военно-промышленного комплекса о срочном восстановлении боевой техники.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес 25 января официально подтвердила готовность Мадрида предоставить Украине танки Leopard 2 A4 немецкого производства.

В то же время через несколько дней она заявила, что Испания планирует отправить технику не раньше весны, поскольку она нуждается в ремонте. Кроме того, украинские военные должны пройти обучение.

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Испания: El País

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