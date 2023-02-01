Испания может предоставить Украине на первом этапе до шести Leopard — El País
Испания планирует на первом этапе передать Украине четыре-шесть отремонтированных боевых танков Leopard 2A4.
Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на источники в правительстве страны.
Окончательное количество будет зависеть от состояния 53 танков, которые в течение десятилетия хранятся в группе материально-технического обеспечения №41 в Сарагосе.
Сейчас Минобороны Испании договаривается с предприятиями военно-промышленного комплекса о срочном восстановлении боевой техники.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес 25 января официально подтвердила готовность Мадрида предоставить Украине танки Leopard 2 A4 немецкого производства.
В то же время через несколько дней она заявила, что Испания планирует отправить технику не раньше весны, поскольку она нуждается в ремонте. Кроме того, украинские военные должны пройти обучение.
Испания: El País